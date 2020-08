Weronika Rosati i Daniel Olbrychski będą razem pracować. Zakopią wojenny topór?

Według "Super Expressu" aktorzy otrzymają za swoje role spore wynagrodzenia. Jak podaje tabloid, Daniel Olbrychski może liczyć na 25 tys. euro (ok. 110 tys. zł) ze względu na swój dorobek i międzynarodową rozpoznawalność. Z kolei Weronika Rosati zarobi ok. 15 tys. euro (ok. 60 tys. zł).

W czasach pandemii, kiedy wielu aktorów mierzy się z brakiem pracy i środków do życia, takie sumy z pewnością robią wrażenie. Trudno oprzeć się takim zarobkom, nawet gdy wiąże się to ze współpracą z osobami, których woleliby unikać. Czy Weronika Rosati i Daniel Olbrychski będą unikać siebie na planie? Nie wiadomo, czy ich postaci będą miały wspólne sceny. Być może będzie to okazja do zażegnania konfliktu.