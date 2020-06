Weronika Rosati pokazała zdjęcie z restauracji. Jest niezwykle podekscytowana

Weronika Rosati pochwaliła się na Instagramie swoim wyjściem do restauracji. Aktorka przyznała, że od 4 miesięcy nie jadała na mieście ze względu na panującą pandemię koronawirusa.

Gwiazda przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie jeszcze nie wszystko wróciło do "normalności".

"Moje pierwsze wyjście do restauracji po 4 miesiącach kwarantanny! Wiem, że w Polsce już od jakiegoś czasu macie wszystko prawie otwarte, ale tu dopiero świat wraca baaaardzo powoli do normalności, tzw. "nowej normalności". W każdym razie było fajnie w końcu wyskoczyć z dresów, umalować się, ubrać i odwiedzić ukochane miejsce. No proszę, rzeczy, które normalnie wydawały nam się zwyczajne, teraz są wyjątkowe" - napisała Weronika.