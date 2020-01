Wersow pokazała najbliższych. Są do siebie bardzo podobni

Wersow kojarzą wszyscy fani polskiej sceny youtubowej. Niewiele osób wie jednak, że ma ona rodzeństwo i jak oni wyglądają. Vlogerka postanowiła przedstawić najbliższych swoim widzom.

Wersow ma wielu fanów, nie wszyscy wiedzą jednak, że nie jest jedynaczką. Sowa postanowiła jednak przedstawić swoim widzom najbliższych. Na swoim instagramowym profilu udostępniła zdjęcie z młodszą siostrą i starszym bratem. Z tej okazji napisała również kilka słów o technologii, której sporo zawdzięcza. "W dzisiejszym świecie telefony totalnie opanowały nasze życie i to one stają się największym źródłem przekazu. W dobie internetu nie zapominajmy, że to co liczy się najbardziej, to rzeczywisty kontakt. Ja jestem wdzięczna, że powstał internet, ponieważ dzięki temu medium mogę porozumiewać się i pokazywać zza kamery jak wygląda moje życie nie tylko Wam, ale i mojej 7 letniej siostrze Nadusi, która mieszka z rodzicami ponad sto kilometrów ode mnie. Mimo wszystko pamiętajmy, że telefon przybliża do osób, które są daleko, lecz oddala od osób, które są tuż obok" - napisała.