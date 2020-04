Prowadzi hotel pod Warszawą. Już liczy straty

Wszystko szło świetnie aż do teraz. W związku z pandemią koronawirusa firmy Wesołowskiego dopadł kryzys. Hotel w Majdanie świeci pustkami. Aktor wraz ze wspólnikiem już liczy straty.

Postanowili jednak obmyślić plan awaryjny. Na stronie hotelu możemy przeczytać apel do gości, w którym właściciele proszą o to, by nie odwoływać pobytów, a przekładać terminy.