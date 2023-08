Wielbiciel Putina pieje z zachwytu. Zaśpiewał Niedzielskiemu, żeby "przestał p..."

Swój wpis opatrzył hasłami: "Wolność, prawda, odwaga, Polska, Rosja, zdrowie". Komarenko przeniósł się z Polski do Rosji i choć w czasie wojny w Ukrainie bywał w polskich miastach (ma podwójne obywatelstwo), to ostatnio znowu wrócił do kraju Putina. Były członek formacji Ivan i Delfin nigdy nie krył swojej sympatii do rosyjskiego dyktatora, a wręcz przekonywał, że Rosja pod jego rządami to kraina marzeń.