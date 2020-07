Wielkie rozczarowanie Harry'ego i Meghan. To nie tak miało wyglądać

Celem wyprowadzki Susseksów z Wielkiej Brytanii była chęć ucieczki przed mediami. Para dobitnie dała do zrozumienia, że ma dość bycia w centrum zainteresowania, napastliwych artykułów i wścibskich dziennikarzy.

"Ucieczka" najpierw do Kanady, a potem Los Angeles miała rozwiązać problem i pozwolić cieszyć się rodzinnym, bardziej wyluzowanym życiem.

Jak Meghan ukrywała pierwszą ciążę? Teraz będzie jej łatwiej

- Wielu uważa ich ruch za naiwny. W USA jest absolutnie inne podejście do prywatności niż na Wyspach. Kiedy tam mieszkali, w zasadzie nie padali ofiarą paparazzi. To wynik niepisanej dżentelmeńskiej umowy między prasą a pałacem. Kiedy członkowie rodziny królewskiej spędzają czas wolny, ich prywatność jest respektowana. Żadna gazeta nie wydrukowałaby takich zdjęć - tłumaczy Nicholl.

- Jeśli przenieśli się do LA w nadziei na spokojniejsze życie, to się po prostu grubo pomylili. Myślę, że byli trochę naiwni, jeśli oczekiwali, że mogą przeprowadzić się do Beverly Hills, gdzie obiektywy wszystkich aparatów są skierowane na nich, i oczekiwać, że nie zostaną ustrzeleni przez paparazzi.