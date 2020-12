Spędzą razem święta? Prawda wyszła na jaw dzięki znajomemu

Blanka Lipińska i Baron przez długi czas ukrywali swój związek. Przyznali się do niego po tym, jak przyłapano ich na czułościach na jednej z plaż - to właśnie wtedy potwierdzili, że się spotykają. Na ich mediach społecznościowych było pełno wspólnych zdjęć. Celebryci pokazywali, jak spędzają wolny czas.

Blanka i Baron spędzą razem święta? Ich znajomy odpowiada

Niestety innego zdania jest osoba z bliskiego otoczenia pary. W rozmowie z "Fleszem" przyjaciel Blanki i Barona zdradził, że gwiazdy "spotykają się, ale jako znajomi, nie jako para". "Co z tego wyniknie, czas pokaże. […] Blanka wyjedzie do rodziców do Puław, razem chcą też odwiedzić jej brata w Trójmieście. Alek spędzi ten czas ze swoimi bliskimi" - czytamy dalej.