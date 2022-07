Wiemy, kto zastąpi Miszczaka w TVN. Niespodziewana decyzja

Jak dowiedział się serwis WP Gwiazdy, pracownicy stacji TVN właśnie dowiedzieli się, kto zastąpi Edwarda Miszczaka na stanowisku dyrektora programowego TVN. Będzie to Lidia Kazen, która do tej pory obejmowała stanowisko dyrektor programowej stacji TTV. To ona odpowiedzialna jest za kariery telewizyjne m.in. Przemysława Kossakowskiego, Sylwii Bomby czy Dagmary Kaźmierskiej.