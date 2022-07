Małgorzata Rozenek walczyła o posadę w telewizji. Zarwała noc

Ale okazuje się, że początki nie były proste. Na stanowisko perfekcyjnej pani domu było wiele kandydatek. W rozmowie z "Dzień Dobry TVN" Rozenek przyznała, że było to spore wyzwanie: - Nie miałam żadnego doświadczenia w telewizji, nie wiedziałam, czego się spodziewać, więc postanowiłam przygotować cały odcinek. [...] Pomyślałam sobie, że jak nie wiem, co przygotować, to przygotuję wszystko.