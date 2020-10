Wieniawa lubi przyjaźnić się z facetami. Nie planuje związku.

Choć żadne z nich nie chciało publicznie mówić o związku, o ich bliskiej relacji plotkowano od dawna. Producenci Tańca z Gwiazdami zdecydowali się nawet, że to właśnie Nikodem Rozbicki powinien Julce dodać otuchy w finale.

" Kilku Polakom udało się zdobyć Kryształową Kulę. Myślę, że w dniu dzisiejszym dołączysz do tego zacnego grona i tego ci życzę. Gdyby jednak to się nie wydarzyło, myślę, że to bez znaczenia. Pokazałaś wszystkim, że świetnie tańczysz, a dla mnie już od dawna jesteś zwycięzcą tego programu. Trzymam kciuki, powodzenia. Całuję." - powiedział aktor, a prywatnie przyjaciel Wieniawy. A ona odrzekała spontanicznie: "Kochany".