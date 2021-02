Wieniawa ma w garderobie majątek. Torebki i buty za krocie

Julia Wieniawa nie ukrywa, że świetnie sobie radzi i dobrze jej się powodzi. Mimo młodego wieku aktorka jest właścicielką trzech mieszkań w Warszawie, a na jej konto co miesiąc wpływa ponad 100 tysięcy złotych. Gwiazda nie tylko gra w filmach i serialach, ale ma dwie własne marki: odzieżową i kosmetyczną. Zarabia również na Instagramie. Nic dziwnego, że stać ją na lokum za 2 miliony złotych, gdzie na tarasie mieści się prawdziwy tropikalny las. Wieniawa chwaliła się już luksusową łazienką i przestronną kuchnią. Ale to nie wszystko! W mieszkaniu nie mogło zabraknąć garderoby wielkości standardowego pokoju. A to, co się w niej znajduje, może przyprawić o zawrót głowy.