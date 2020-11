Wieniawa wiedziała, że przegra. Miała tylko jeden warunek

Kryształowa kula powędrowała do Edyty Zając i Michała Bartkiewicza . Julia Wieniawa w finałowym odcinku zrealizowała jednak dwie ważne dla siebie kwestie. Wyraziła publicznie swoje poglądy i wsparła strajkujące na ulicach kobiety . Udało się jej także zrealizować założenie, z którym przyszła do programu.

"Kiedy pani Nina Terentiew zapytała mnie, czy chciałabym przyjść do tego programu, odpowiedziałam: 'Dorze, ale proszę, dajcie mi zatańczyć do muzyki z filmu 'Dirty Dancing'. Ona powiedziała 'No zobaczymy'. I tak od pierwszego odcinka wierciłam produkcji dziurę w brzuchu. Ciągle słyszałam: 'No zobaczymy. Mamy inne plany". I w końcu dostałam. 'Dirty Dancing' był moim ostatnim tańcem."