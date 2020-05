Wiktor Zborowski o aferze pedofilskiej. Padła jasna deklaracja

Sylwester Latkowski w filmie "Nic się nie stało" wrócił do głośnej sprawy "Krystka", samobójczej śmierci 14-latki i rzekomego wykorzystywania nieletnich w sopockich klubach. Do aktów pedofilskich miało dochodzić m.in. w Zatoce Sztuki, która miała zostać zamknięta z inicjatywy władz Sopotu. W mediach społecznościowych ruszyła wtedy akcja wspierająca modny klub nieopodal mola, do której przyłączyło się wielu aktorów, muzyków, celebrytów.