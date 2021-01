Wiktor Zborowski zostanie wolontariuszem na oddziale covidowym? Aktor złożył deklarację

O szczepieniach poza kolejką na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym jest głośno już od kilku dni. Kiedy opinia publiczna dowiedziała się, że niektórzy celebryci nienależący do tzw. grupy "0" dostali szczepionkę na COVID-19, wybuchła afera. Minister zdrowia Adam Niedzielski zasugerował, że tacy ludzie powinni "poczuć odpowiedzialność" i pomagać na oddziałach covidowych.

Na słowa ministra zdrowia zareagował Wiktor Zborowski, który znalazł się wśród osób zaszczepionych poza kolejką. - Trzeba to zrobić. Uważam, że to dobry pomysł. W razie czego wyrażę zgodę - stwierdził aktor. Co jeszcze powiedział?