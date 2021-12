Wiktoria Gąsiewska idzie za ciosem. Znowu zachwyciła

Tak właśnie było i tym razem - Wiktoria Gąsiewska wrzuciła do sieci selfie zrobione w domu. Nic nadzwyczajnego - normalne fotki w lustrze. To, co może rzucać się w oczy to piękne wnętrze, w którym znajdowała się aktorka. Jednak nie to przyciągnęło uwagę jej fanów.