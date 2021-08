Wiktoria Gąsiewska w gorsecie. Odsłoniła brzuch

W Uniejowie odbył się koncert Earth Festival. To wydarzenie, które promuje działania na rzecz ochrony środowiska. Oprócz koncertów publiczność może wziąć udział np. w warsztatach zero waste lub zrobić las w słoiku. Impreza co roku przyciąga tłumy widzów, a na scenie pojawia się cała plejada polskich gwiazd, które chcą wesprzeć proekologiczną akcję.