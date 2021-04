O krok od wpadki. Niewiele brakowało, by biustonosz odkrył za dużo

Wiktoria Gąsiewska to jedna z najpopularniejszych polskich gwiazd młodego pokolenia. Ma zaledwie 22 lata, a na swoim koncie kilkadziesiąt ról w filmach i serialach. Niewątpliwie jednak największą rozpoznawalność przyniósł jej udział w "Rodzince.pl", gdzie występowała u boku swojego chłopka Adama Zdrójkowskiego . Produkcja telewizyjnej Dwójki w 2020 roku (po 16. sezonach) zniknęła z anteny. Fani aktorki wciąż mają jednak wiele okazji, by oglądać ją na ekranie. Od niedawna Gąsiewska występuje m.in. w serialu Polsatu "Kowalscy kontra Kowalscy" , gdzie znów gra z Zdrójkowskim, choć tym razem z Jakubem, bratem bliźniakiem swojego partnera.

Jak do tej pory każda ze stron zapewnia, że współpraca na planie układa się znakomicie, a Adam Zdrójkowski wcale nie jest zazdrosny o swoją dziewczynę. Kilka tygodni temu, aktorska para spędziła zresztą urlop na odległym Zanzibarze i nie szczędziła fanom wspólnych fotek.

Najgłośniejsze zdrady w show-biznesie

Po powrocie do Polski Wiktoria Gąsiewska nie publikuje już seksowych fotek z plaży, ale to wcale nie znaczy, że nie działa na wyobraźnię fanów. Ostatnio, zainspirowana wiosną, pochwaliła się zdjęciami z modowej sesji zdjęciowej. Uwagę zwraca nie tylko strój czy oryginalny makijaż aktorki, ale przede wszystkim fakt, że ledwo uniknęła na nim wpadki.

Patrząc na poniższe zdjęcie, od razu widać, że wystarczyło niewiele, by biustonosz zsunął się i odsłonił to, czego nie powinien. Też to widzicie?