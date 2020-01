Wiktoria Gąsiewska pokazała zdjęcie bez makijażu. Nie spodziewała się takiego obrotu sprawy

Wiktoria Gąsiewska odważyła się na publikację selfie w wersji sauté. I choć pewnie liczyła na komentarze nawiązujące do jej wyglądu, to musiała się nieźle zdziwić, gdy odczytała groźbę zamieszczoną z fałszywego konta.

Kilka dni temu Wiktoria Gąsiewska podzieliła się mało sympatyczną historią przejazdu nieoznakowaną taksówką we Wrocławiu (więcej o tej sytuacji pisaliśmy TU ). Okazało się, że kierowca, którego dotyczyło zdjęcie, odnalazł Wiktorię na Instagramie i zamieścił nieprzyjemny komentarz: "słuchaj gów...! Wsiadłaś do Ubera, a nie do licencjonowanej taksówki. Masz trzy dni na odszczekanie swoich słów bo jak nie..."