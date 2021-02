Wiktoria Gąsiewska pokazuje mieszkanie. Przytulne i stylowe

Wiktoria Gąsiewska to obok Julii Wieniawy jedna z najbardziej popularnych aktorek młodego pokolenia, a co za tym idzie, najbardziej zapracowanych. Obie mają już jak na swój wiek spory dorobek i obie zdążyły zdobyć (dzięki rodzince.pl) sporą popularność. Nic dziwnego więc, że posiadając pokaźne grono fanów, stały się też influencerkami w sieci.

Ciekawych, jak wygląda życie młodych celebrytek nie brakuje. Tym bardziej, że one same chętnie uchylają rąbka tajemnicy i zapraszają do siebie. Nawet do domów. Jedna i druga nie ma problemów z tym, by pokazywać internautom, jak się urządziła. Choć w tym przypadku prym wiedzie Wieniawa – zdążyła pokazać już niejedno swoje mieszkanie. Gąsiewska jest zgoła na innym biegunie, ale nie stroni od pokazywania swojego gniazdka. Jak zatem mieszka? Zobaczcie!