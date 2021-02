Gąsiewska rzadko się tak pokazuje. Tak wygląda bez grama makijażu

Wiktoria Gąsiewska to obecnie jedna z najbardziej rozchwytywanych aktorek młodego pokolenia. Największą popularność zdobyła dzięki roli w serialu "rodzinka.pl". Młoda celebrytka jest też królową w sieci. Jej konto na Instagramie śledzi już ponad 983 tys. osób. A to głównie dlatego, że regularnie publikuje zdjęcia, na których pokazuje, jak wygląda każdy jej dzień. Internauci mogą zobaczyć, jak Gąsiewska biega po lesie, spędza wolny czas, przygotowuje się do wielkich wyjść, leniuchuje, ćwiczy, co je i jak wyglądają chwile spędzone z chłopakiem Adamem Zdrójkowskim.