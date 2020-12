Teraz trudno je odróżnić. Fani mylą aktorkę z inną gwiazdą

Talent i uroda Wiktorii Gąsiewskiej od kilku lat przysparzają aktorce coraz większych rzeszy fanów. 21-latkę znaną z popularnego serialu telewizyjnej Dwójki obserwuje na Instagramie 968 tys. followersów, a otwartą na współpracę z wieloma markami dziewczynę śmiało można zaliczyć do grona najpopularniejszych polskich influencerek. Wiktorię Gąsiewską chętnie zapraszają też do współpracy znani makijażyści czy styliści gwiazd, by wykorzystać nie tylko jej urodowy potencjał. Niedawno gwiazda serialu "Rodzinka.pl", nie pierwszy zresztą raz, oddała swoje piękne włosy w ręce ulubieńca gwiazd, Łukasza Urbańskiego.