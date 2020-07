Will Smith pobłogosławił relację swojej żony i jej kochanka? Zaskakujące zeznania

Will Smith może mieć więcej empatii, niż by się nam mogło wydawać. Znany aktor miał ponoć wyrazić zgodę, by jego żona miała kochanka.

Will Smith pobłogosławił relację swojej żony i jej kochanka? Zaskakujące zeznania (Getty Images)