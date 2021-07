William i Harry pod pomnikiem matki. To było radosne spotkanie

1 lipca William i Harry odsłonili pomnik upamiętniający księżną Dianę. Bracia byli jedynymi przedstawicielami rodziny królewskiej na uroczystości. Według oficjalnej wersji lista gości została mocno okrojona ze względu na pandemię. Ale wiele osób snuje domysły, że to wszystko po to, by Kate czy Karol nie musieli spotykać się z Harrym.