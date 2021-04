William odpowie Meghan i Harry'emu? Chce złamać królewską zasadę

W trakcie rozmowy Meghan odniosła się do doniesień, jakoby miała doprowadzić Kate do łez z powodu nieporozumienia dotyczącego sukien druhen na swoim ślubie. - Było zupełnie na odwrót - powiedziała księżna Sussex, twierdząc, że to ona płakała. Dodała także, że krótko po tym Kate przeprosiła ją i wręczyła kwiaty, nie będzie więc zagłębiać się w szczegóły, bo "to byłoby nie fair wobec Kate".