William zrobił Kate prezent. Wyprzedał się w kilka chwil

Tradycją już jest to, że książę William wraz z rodziną w pierwszy dzień świąt pojawiają się w Sandringham, gdzie uczestniczą w mszy świętej. W tym roku to wyjątkowy czas dla rodziny królewskiej - pierwsze święta spędzają bez Elżbiety II, zaś z Karolem jako królem. To też święta, które rodzina królewska spędza podzielona bardziej niż zazwyczaj. Podzielona oskarżeniami rzucanymi przez księcia Harry'ego i Meghan w netfliksowej serii dokumentalnej.