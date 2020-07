Winnie Harlow z choroby zrobiła swój znak rozpoznawczy. Jest pięknością, która się wyróżnia

Winnie Harlow nie jest typową pięknością – nie wpisuje się ściśle w wyśrubowany kanon piękna, który aktualnie obowiązuje. Mimo to jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w świecie mody, podbija światowe wybiegi i zyskuje coraz to większą popularność. Winnie Harlow różni się od koleżanek po fachu ze względu na chorobę. Wydawać by się mogło, że tak widoczne bielactwo znacznie utrudni jej życie. Nic bardziej mylnego.