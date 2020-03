Winslet, Dammon i Ehle apelują do zagrożonych koronawirusem: "Nie lekceważ zaleceń. Nieważne jak młody jesteś"

Matt Damon, Laurence Fishburne, Kate Winslet i Jennifer Ehle połączyli siły z naukowcami z Mailman School of Public Health na Uniwersytecie Columbia i we współpracy z placówką stworzyli cztery filmiki nakręcone w domu. Wszystkie zawierają porady jak zachować zdrowie i spokój w tym trudnym czasie, gdy koronawirus rozprzestrzenia się na całym świecie.

"Wiem, że to trudne i przerażające, ale jeśli mydło i woda oraz słuchanie porad naukowców mogą uchronić ciebie i twoich bliskich, to musimy zacząć się starać. Już teraz. Właśnie w tym momencie" - dodała z powagą pokazując w jaki sposób należy myć dłonie.

Jennifer Ehle w filmie "Contagion. Epidemia strachu" zagrała epidemiologa, który próbuje wynaleźć lek na wirusa. Aktorka apeluje do fanów, by ci nie dali się zdominować plotkom i społecznej propagandzie. Najważniejsze co możemy zrobić w tym momencie to zjednoczyć siły i cierpliwie czekać.

"Słuchajmy naukowców. Ich dane są spójne i rzetelne. Wszyscy czekamy na lekarstwo lub szczepionkę. Musimy być w tym razem" - prosi w nagranym przez siebie materiale.

