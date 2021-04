Wiśniewski pokazał "pocałunek" z Majkowską. "Sam robię wielkie oczy!"

Michał Wiśniewski, ku uciesze fanów, jest bardzo aktywny w sieci. Wokalista wyjawia, co u niego słychać i wspomina co ciekawsze wydarzenia sprzed lat. Chętnie chwali się także swoimi dziećmi, które, stopniowo idą w jego ślady. Wiśniewski z dumą donosi nie tylko o kolejnych sukcesach pociech czy informuje, że mają okazję pracować nad czymś razem, ale wraca do momentów, kiedy były zupełnie małymi szkrabami. Nie da się ukryć, że to dzieci są właśnie jego największą dumą.