Michał Wiśniewski pozuje z żoną

"I jak tu spaść z kilogramów jak żona przygotowała kiełbaski przy ognisku? 'Gdybym miał gitarę...' to i tak bym na niej nie zagrał! Ale poprzytulać się? Proszę!" – napisał muzyk.

Pola to piąta żona Wiśniewskiego. Dla niej również nie jest to pierwszy poważny związek. Para szybko postarała się o dziecko i teraz wspólnie ma dziewięcioro dzieci. Pozostałe czworo dzieci Wiśniewskiego nie mieszka z nim na co dzień, ale muzyk utrzymuje z nimi regularny kontakt.