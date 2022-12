Włamanie do domu Agaty Kuleszy. "Nie czuje się tam bezpiecznie"

Agata Kulesza spełniła marzenie i kupiła domek nad morzem. Niestety, na terenie nieruchomości doszło do włamania i kradzieży. Aktorka przyznaje, że nie do końca wie, co teraz robić. "To, co się stało, podcięło jej skrzydła. Teraz nie czuje się tam bezpiecznie" - powiedziała znajoma gwiazdy.