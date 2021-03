Wnuczka Elvisa Presleya zrobiła certyfikat na "położną umierania". Powodem było samobójstwo brata

Riley Keough opowiedziała, na czym dokładnie polegają tego typu kursy. "Chciałam z głębi serca podziękować całej społeczności, która uczy i szkoli ludzi do pracy przy świadomym umieraniu. Uświadamia się nas, że to strasznie trudny temat. Albo baliśmy się go tak bardzo, że nie potrafimy o nim rozmawiać, aż w pewny momencie kogoś tracimy i nie jesteśmy na to przygotowani. Myślę, że tak ważna jest edukacja dotycząca świadomego umierania i śmierci, tak jak uczymy się o świadomych narodzinach" - wyznała.