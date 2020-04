Wnuczka i 8-letni prawnuk Roberta Kennedy’ego nie żyją. Rodzinna klątwa nadal trwa

Akcja poszukiwawcza na Zatoce Chesapeake w stanie Maryland została oficjalna zakończona. Ratownikom udało się odnaleźć ciała 40-letniej Maeve Kennedy Townsend McKean i jej 8-letniego syna Gideona, którzy zaginęli 2 kwietnia. Do tragedii doszło podczas zabawy matki z dzieckiem. W pewnym momencie piłka, którą się bawili, wpadła do wody, więc postanowili podpłynąć do niej kajakiem. Z ustaleń policji wynika, że wiatr zepchnął ich w stronę zatoki Chesapeake, a następnie uniemożliwił im wiosłowanie i dotarcie do brzegu.