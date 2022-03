Wojciech Bojanowski o swojej mamie: "Jest psychofanką TVN24, poprawia im paski"

Wojciech Bojanowski, który od początku rosyjskiej agresji w Ukrainie relacjonował stamtąd przebieg konfliktu dla stacji TVN24, wrócił niedawno do kraju. Jest na urlopie, choć jak zdradził w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego, nie wyklucza powrotu do strefy wojny. Trzykrotny laureat nagrody Grand Press nie krył pesymizmu, co do tego, dokąd konflikt za naszą wschodnią granicą zaprowadzi świat.