Wojciech Jagielski narzeka na kraj: "To, co się dzieje, świadczy o nieudolności rządu"

Popularny dziennikarz udzielił ostatnio obszernego wywiadu Plejadzie, w którym opowiedział o swojej dotychczasowej karierze . Jak się okazuje, jego styl pracy nie został zbyt ciepło przyjęty przez wielu widzów. - Czytałem już o sobie, że jestem chamem, prostakiem i idiotą. Że śmieję się z własnych dowcipów. Pisali, że tragicznie wypadam podczas wywiadów. Takich uwag było z 50 procent. Wynika z tego, że nie mogę porozumieć się z połową społeczeństwa! I tak lepiej niż Kaczyński. Trudno. Skoro robię wywiady ponad 20 lat, to jest część osób pozytywnie oceniająca to, co robię. I tego się będę trzymał, nawet, jak będę miał ochotę się puścić - powiedział Jagielski.

Sam prezenter z kolei nie wypowiedział się w zbyt ciepłych słowach o panującej władzy. - To, co w tej chwili dzieje się w Polsce, w moim przekonaniu, świadczy o niezwykłej nieudolności naszego rządu. Na pewno można by było lepiej kontrolować pandemię, nie popełniając kilku podstawowych błędów. Gdyby rząd na samym początku nie wprowadzał chaosu informacyjnego, raz mówiąc, że nie trzeba nosić maseczek, a innym razem, że jednak trzeba, sytuacja byłaby zupełnie inna. (...) Ale oni wszystko potrafią spieprzyć. Obecnie Polska jest jednym z najgorszych miejsc do życia na świecie, jeśli chodzi o kwestie związane z COVID-em - wyraził swoje niezadowolenie.

Odniósł się także do teorii spiskowych na temat pandemii koronawirusa głoszonych przez niektórych celebrytów. - Tego nie jestem w stanie w ogóle pojąć, zwłaszcza jeżeli mówi to osoba wpływowa. To obraża ludzką inteligencję. Nie wiem, jak komuś może do głowy przyjść powiedzenie czegokolwiek, co przeczy istnieniu pandemii, szczególnie z medycznego punktu widzenia. Do tej pory w cywilizowanych krajach ludzie umierali głównie na choroby układu krążenia, a w drugiej kolejności – na nowotwory. W tej chwili zgony z powodu koronawirusa potrafią być częstsze niż z powodu chorób nowotworowych. COVID w błyskawicznym tempie stał się drugim co do wielkości mordercą na świecie - wyznał.