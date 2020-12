Wojciech Mann szydzi z zakazów w sylwestra. "Można wychodzić tylko po karmę dla kota"

Co do "osób pozasenioralnych", to one także będą mogły udawać się na tzw. domówki czy też bale sylwestrowe. - Pod warunkiem, że będą się tam udawać tzw. chyłkiem, albo niespecjalnie demonstracyjnie – podkreślił Mann. Ci, którzy będą to robić ostentacyjnie, będą zatrzymywani i legitymowani. - Osoby z balonami będą aresztowane natychmiast – dodał "przedstawiciel ministerstwa".