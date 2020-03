Wojciech Mann udzielił pierwszego wywiadu po odejściu z Trójki. Opowiada o kulisach

- Destrukcja radia trwa już od dawna, o czym wspomniałem w krótkim internetowym oświadczeniu. Bezmyślnie nieumiejętna. (...) Jeżeli ktoś patrzy na dobrze przeprowadzone badania tzw. słuchalności, to od chwili, kiedy grupa "fachowców” zabrała się za reperację tego, co nie wymagało reperacji, ta słuchalność spadała na łeb na szyję. I żadnych wniosków nie wyciągnięto - dziennikarz ocenił kondycję Polskiego Radia w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

- Patrząc na to wszystko, co się w tej mojej Trójce wyrabia – no już nie mojej, muszę do tego przywyknąć – zastanawiam się, jak dalece można lekceważyć słuchacza? (...)