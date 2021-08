Robi sobie kpiny z Kukiza. Założył wymowną koszulkę

Kuba Wojewódzki w 2015 r. namawiał do głosowania na Pawła Kukiza i wierzył, że lider Piersi odmieni oblicze polskiej polityki. Dziś mówi otwarcie, że wstydzi się tamtej postawy. I robi wszystko, by nikt już go nie kojarzył z sympatią do lidera Kukiz'15.