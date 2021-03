Wojewódzki wyśmiał gwiazdę TVP. "Ulubieniec Jacka Kurskiego"

Kuba Wojewódzki zdobył popularność za sprawą programu "Idol", który emitowano na Polsacie. To właśnie dla tej stacji zaczął prowadzić swój autorski talk-show, który następnie przeniósł do TVN-u. Gwiazdor nie ogranicza się jednak tylko do telewizji – oprócz tego m.in. od kilkunastu lat jest felietonistą "Polityki".