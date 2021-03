Elżbieta Zapendowska bez ogródek powiedziała, co myśli o wyborze TVP

Elżbieta Zapendowska oceniła szanse Polski na tegorocznym konkursie Eurowizji. Specjalistka od emisji głosu powiedziała "Faktowi", co myśli na temat wyboru Rafała Brzozowskiego, jako naszego reprezentanta.

Elżbieta Zapendowska zdobyła popularność, jako jurorka różnych muzycznych programów telewizyjnych. Oceniała wokalne talenty w "Idolu", "Jak oni śpiewają?" oraz "Must Be the Music. Tylko muzyka".