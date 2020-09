Żenująca łapówka. Po latach Łepkowska powiedziała, co chciał jej dać

Anna Mucha od 17 lat kojarzona jest z rolą Madzi w " M jak miłość ". Gwiazda zawsze podkreślała, że uwielbia ten serial i realizuje się przy nim zawodowo. Aktorka kilka razy znikała z serialu, ale zawsze do niego wracała. Produkcja chwali sobie współpracę z Muchą i podkreśla, że zawsze znajdzie dla niej miejsce, a aktorka też nigdy nie narzekała. Słowem: Mucha idealnie pasuje do "M jak miłość".

- Niczego za to nie dostałam, choć od razu powiem, że miałam dostać - mówi Łepkowska. - To było tak naokoło. Kuba Wojewódzki poprosił o to mojego znajomego. Ten zadzwonił do mnie i powiedział: "Mam dla ciebie butelkę alkoholu jako taki załącznik do tej prośby". Powiedziałam OK. Akurat rozwijał się wątek młodych studentów w "M jak miłość", więc wiedziałam, że Mucha tam będzie pasowała. Zaproponowałam, żeby zagrała.