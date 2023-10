Wojna celebrytek nie ma końca. Caroline Derpieński boi się, że Aneta Glam skrzywdzi ją fizycznie

"Jest moim prześladowcą od dawna. Od czasu jak zobaczyła mnie w 'Żonach Miami' ma totalną obsesję. To jest bardzo męczące i stresujące. Wierzcie mi, to jest bardzo uciążliwe, wiedzieć, że ktoś cały czas cię obserwuje, naśladuje i nienawidzi za to, że nie jest tobą. [...] Czuję się, jakbym każdego dnia była okradana z mojej osobowości, wręcz odbieram to jako gwałt na moją osobę" - pisała zrozpaczona Aneta Glam w mediach społecznościowych.