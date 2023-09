Wygląd celebrytki niepokoi. "Nadszedł czas, aby to zatrzymać"

- To dziwne, bo teraz, kiedy schudłam, wszyscy mnie krytykują i próbują zrozumieć, co takiego zrobiłam, a ja naprawdę tylko schudłam. Pytają się, co się stało z moją twarzą. Cóż mogę powiedzieć, taki ma kształt – wyjaśnia Sharon Osbourne.