Wojna w Ukrainie. Książę Karol okazał wsparcie ofiarom konfliktu

Rosyjska inwazja na Ukrainę sprawiła, że dla wielu świat stanął w miejscu. Trudno jest dopuścić do siebie myśl, że w XXI wieku ktoś mógł w ogóle pomyśleć, że wojna to dobre rozwiązanie. To już niemal tydzień, od kiedy Ukraińcy dzielnie bronią suwerenności swojego państwa.