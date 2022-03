Maja Ostaszewska przyjęła pod swój dach ukraińskich uchodźców. Rodzina uciekała z Kijowa

"Daria, Elena i malutka Wika są już bezpieczne. To były niezwykle długie, bezsenne dwie doby, tyle czasu zajęło im przekroczenie granicy [...]. Ewakuowały się z Kijowa do Lwowa, stamtąd pod przejście graniczne w Krościenku przywiózł je Krzysztof Skonieczny, a ja czekałam po drugiej stronie. [...] Były tak wykończone, że najpierw zabrałam je do moich rodziców, żeby odpoczęły, zjadły, zagrzały się" - napisała aktorka.