Wojtek Cugowski i zespół Kruk nagrali koncertowy album. "Nie podążamy za modą"

Piotr: Ale na pewno jaramy się tym ogromnie. Przyznam, że propozycja grania przed Deep Purple mnie zszokowała. Od razu podekscytowany zadzwoniłem do Wojtka, żeby zapytać, co o tym sądzi, ale miał sesję nagraniową i nie mogłem się do niego dodzwonić. Kiedy w końcu oddzwonił, powiedział mi kilka słów, które zapamiętam na zawsze "w takich sytuacjach nawet nie pytaj mnie o zdanie, tylko podejmuj decyzję za mnie". To była kropka nad i jeśli chodzi o ten temat. Jesteśmy ogromnymi fanami, no i co tu dużo mówić, spadła nam gwiazdka z nieba! Jesteśmy niesamowicie wdzięczni i tak, czujemy wręcz dziecięcą radość.