Wojtek Gola świętuje. Kontrowersyjne wideo obiegło sieć

Wojtek Gola pojawił się w Warsaw Shore już w pierwszym odcinku i nieprzerwanie był uczestnikiem show przez kilka następnych sezonów. Widzowie mogli obserwować jego wzloty i upadki, historie miłosne, czasami nawet napady furii, ale w ogólnym rozrachunku uchodził za jedną z najbardziej lubianych w ekipie osób. Kiedy jednak pożegnał się z imprezowym stylem bycia, na poważnie wszedł w sport. Nie do końca tak, jak można się tego spodziewać, ale jednak. Fame MMA to jego sprawka. Obecnie jest bardziej kojarzony właśnie z organizacji tego wydarzenia, aniżeli z kontrowersyjnego show.

Gala FAME MMA 6 nie obyła się bez wielu kontrowersji. Podstawową było oczywiście to, że wydarzenie w ogóle się odbyło, choć w zasadzie do ostatniej chwili nie było to pewne. Wszystko doszło jednak do skutku, a a jedną z walk stoczyli Wojtek Gola i Rafonix. W pierwszej rundzie zwyciężył włodarz, który znalazł dość specyficzny sposób na świętowanie. Na jego instagramowym profilu pojawiło się nagranie, na którym całkiem nagi całuje puchar. Nie było wprawdzie widać nic, co mogłoby być poddane cenzurze, jednak Wojtka obserwują ludzie w różnym wieku. Nie jesteśmy więc pewni, czy tego typu nagrania są adekwatne.