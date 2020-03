Wojtek Gola w młodości. Uczestnik "Warsaw Shore" wyglądał zupełnie inaczej

Wojtek Gola pojawił się w Warsaw Shore już w pierwszym odcinku i nieprzerwanie był uczestnikiem show przez kilka następnych sezonów. Widzowie mogli obserwować jego wzloty i upadki, historie miłosne, czasami nawet napady furii, ale w ogólnym rozrachunku uchodził za jedną z najbardziej lubianych w ekipie osób. Kiedy jednak pożegnał się z imprezowym stylem bycia, na poważnie wszedł w sport. Nie do końca tak, jak można się tego spodziewać, ale jednak. Fame MMA to jego sprawka. Obecnie jest bardziej kojarzony właśnie z organizacji tego wydarzenia, aniżeli z kontrowersyjnego show.

Wojtek Gola to także mężczyzna, który zawsze zbiera mnóstwo komplementów pod swoim adresem. Jego uroda przyciąga spojrzenie kobiet, tego nie da się ukryć. Jego zdjęciom zawsze towarzyszy mnóstwo komentarzy z komplementami. Okazuje się jednak, że nie zawsze był tak męski jak teraz. Na jego profilu pojawiło się zdjęcie sprzed lat. „Za dzieciaka” Wojtek Gola wyglądał zupełnie inaczej. Spojrzenie co prawda to samo, jednak fryzura w niczym nie przypomina obecnej. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że to wygląd na Justina Biebera.