Sokół o sytuacji na granicy. "Ludzie nie powinni tam umierać. Ale to złożony temat"

Wojtek Sokół, jeden z najbardziej znanych i zasłużonych polskich raperów, wydał płytę pod wymownym tytułem "Nic". W programie WP Newsroom opowiadał, jak w swojej twórczości podchodzi do komentowania bieżących tematów społecznych i politycznych, takich jak sytuacja na granicy. - Ja bardzo długo spalałem się na tematach politycznych, bo to są tematy bliskie mojemu sercu. Wbrew pozorom. Ale zrobiłem społecznie najgorszą rzecz i starałem się wycofać na jakiś czas - mówił Sokół, który zdradził, że na płycie nagranej dla Bonusa pojawi się jego gościnny, zaangażowany społecznie kawałek. Raper podkreślił, że nie czuje się ekspertem, by wypowiadać się o kryzysie na granicy z Białorusią. - Ja jestem tylko raperem, ale moim zdaniem tu nie ma zerojedynkowości. Oczywiście ludzie, dzieci nie mogą być pozostawione na pewną śmierć w lesie. Natomiast z drugiej strony ewidentnie to nie jest przypadek, że ci ludzie są na granicy. Więc to jest bardzo złożony temat - mówił Sokół.