WOŚP 2020: Agata Młynarska i brat Pawła Adamowicza. "Gdańsk gotowy na finał"

Agata Młynarska relacjonuje 28. finał WOŚP prosto z Gdańska, gdzie niespełna rok temu rozegrała się tragedia. Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, został zaatakowany w trakcie swojego wystąpienia. Zmarł następnego dnia w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń.

Agata Młynarska od lat związana jest z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy . W tym roku finał WOŚP relacjonuje z Gdańska. Jest to miejsce szczególne, bo naznaczone zeszłorocznym dramatem . 14 stycznia 2019 r. zginął Paweł Adamowicz . Prezydent miasta został zaatakowany, gdy przebywał na scenie. Choć starano się go uratować, ciosy nożem zadane przez napastnika okazały się śmiertelne. W tym roku WOŚP wspiera brat zmarłego polityka, Piotr Adamowicz. Agata Młynarska już z nim rozmawiała. Wszystko opisała na swoim instagramowym profilu.

"Gdańsk gotowy na 28 finał WOŚP. Piotr Adamowicz, brat śp. prezydenta Pawła Adamowicza , powiedział o tym, że wiatr w żagle wieje z Gdańska. To wiatr dobroci, wolności, solidarności i dobra! Dziś pokazujemy, że nic nie pokona WOŚP. Scena piękna, wolontariusze wyruszyli w miasto, artyści zjeżdżają na koncert. Czekamy na Was!!!! Dziękuję super ekipie połączonych sił miasta Gdańsk i TVN" - czytamy.

Dziennikarka pokazała też kilka zdjęć z bratem zmarłego prezydenta. Finał WOŚP to okazja do świętowania, ale dla rodziny Pawła Adamowicza wydarzenie kojarzące się z wielką stratą. Piotr Adamowicz rok po śmierci brata stara się to zmienić. Wpis Młynarskiej cieszy się dużą popularnością, a jej fani piszą pełne zrozumienia komentarze, wysyłając mnóstwo pozytywnej energii.