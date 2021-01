Woźniak-Starak zdradziła swój plan na życie. Nie ma w nim miejsca na karierę

Agnieszka Woźniak-Starak po tragicznej śmierci męża stara się wrócić do normalnego życia. Dziennikarka prowadzi "Dzień dobry TVN", audycje radiowe, a wolny czas spędza w domu z sześcioma psami lub na spotkaniach z przyjaciółmi. W najnowszym wywiadzie z cyklu "Into the Leader's Mind” zdradziła, że mogłaby to wszystko spokojnie porzucić na rzecz mieszkania na wsi w otoczeniu zwierząt.